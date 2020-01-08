Новогодние семейные каникулы в Галерея-Новосибирск

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ТРЦ Галерея-Новосибирск подготовила для гостей Новогоднюю сказку со 2 по 7 января 2020 года.

На протяжении шести дней на главной сцене шли спектакли для маленьких гостей с участием любимых героев.

«Серебряное шоу» — очень веселое и зрелищное шоу, которое захватит ребят любого возраста от самых маленьких зрителей до их родителей!

«Поролоновое шоу» — это более сотни разнообразных и разноцветных поролоновых кубиков, кирпичиков, при помощи которых дети и взрослые смогут придумать что-то новое, реализовать свои фантазии и творческие способности, да и просто подурачиться «Научное шоу» — Профессор подарит ребятам незабываемое путешествие в увлекательный мир научных открытий.

Как же без песен и танцев в такой праздник? На главной сцене 3, 5, и 7 января самые подвижные гости смогли «зажечь» с такими крутыми коллективами, как: Эстрадный центр «Папины дети», школа танцев «Dimirano» и оркестр Дедушек Морозов.

Куда же без новогодних костюмов? Для самых стильных и веселых мы подготовили конкурс-дефиле детских новогодних костюмов. Жюри оценивали костюм целиком, оригинальность, детали и, конечно же, артистизм участника. Абсолютно все участники получили призы.

Ну, вот и добрались до самого главного! На протяжении всех дней, с 2 по 7 января с 12-00 до 18-00 все желающие могли посетить «Резиденцию Деда Мороза»! Сделать памятные фото с Дедом Морозом и Снегурочкой, а так же получить бесплатное угощение.

Ну, что, готовы окунуться в Новогоднюю сказку вместе с ТРЦ Галерея-Новосибирск?

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