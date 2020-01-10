Ветеран ФСБ объяснил, почему уволили сотрудников, снимавших нападение на Лубянке

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Сотрудникам ФСБ, которые снимали нападение на Лубянке, вместо того, чтобы схватить пистолеты и защищаться, надо идти работать журналистами и забыть о спецслужбе. Такое мнение высказал ветеран КГБ и позже ФСБ Валерий Киселев.

Ранее СМИ сообщили об увольнении ряда сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ). По неподтвержденным данным своих должностей лишились до 16 человек. Их обвинили в том, что они снимали перестрелку у центрального аппарата ФСБ на Лубянке в Москве вместо того, чтобы отбиваться от нападавшего.

Как рассказал радио Sputnik Валерий Киселев, увольнение – это самое мягкое наказание из возможных.

"Если человек начинает снимать перестрелку и выкладывать что-то в интернет, то ему надо идти в газету, на радио или на телевидение. Если он на посту вместо того, чтобы хватать пистолет и защищать территорию, хватает камеру и начинает снимать, то это - другое качество. Солдаты должны стрелять. Корреспонденты должны снимать. Разница есть. Если человек дурак, то ему нельзя объяснить, его надо уволить. Вообще-то их надо судить за разглашение тайн и секретов ФСБ", - считает ветеран спецслужб.

Нападение на Лубянку произошло 19 декабря. Житель Подмосковья Евгений Манюров открыл стрельбу по сотрудникам спецслужб в центре Москвы. Он убил двух силовиков и ранил еще четверых. Также в перестрелке пострадал прохожий.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru