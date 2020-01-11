Большая распродажа: правительство пустит с молотка предприятия Кубани, включая долю в НМТП

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Среди активов, которые выставят на аукцион – заводы, санатории и акции "Кубаньэнерго".

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план приватизации имущества, которое находится в федеральной собственности, включая значительное число активов из Краснодарского края. За три года предполагается продать более тысячи государственных объектов. А несколько десятков лотов относятся к южному региону. В кубанском списке грядущей масштабной правительственной распродажи решил разобраться корреспондент ИА KrasnodarMedia Дмитрий Мирошников.

– Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы, – говорится в сообщении на сайте правительства.

За это время власти планируют осуществить приватизацию 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий и более тысячи объектов другого имущества государственной казны. По данным экспертов, в течение трех лет в бюджет страны должно поступить 3,6 млрд рублей дохода от приватизации крупнейших компаний.

Одним из главных мест готовящейся правительственной распродажи оказался Новороссийск. А главным объектом, который здесь пустят с молотка – 20% пакет Новороссийского морского торгового порта (НМТП) – крупнейшего российского портового оператора.Сейчас в эту корпорацию входит порт "Новороссийск" на Черном море, порт "Приморск" (Ленинградская область) и порт "Балтийск" в Калининградской области.

В настоящий момент доля владельцев НМТП распределена следующим образом: 62 % акций — ПАО "Транснефть" (напрямую и через дочерние компании), 20 % принадлежит Росимуществу, 5,3 % — в управлении ОАО "РЖД", 2,75 % — группа "Сумма", остальные акции находятся в свободном обращении на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Кроме того, правительство заявило о планах по распродаже целого ряда лотов, расположенных по адресу: поселок Верхнебаканский, ул. Заводская, д. 1. По данным из открытых источников, по этому адресу базируется "Первомайский цементный завод", входящий в структуру ОАО "Новоросцемент". Судя по планам правительства, оно решило реализовать прилегающую к нему территорию и объекты, пока остающиеся в госсобственности: магазин, столовую, площадки, трансформаторную подстанцию, подпорные стены, водоотвод. Кроме того, власти хотят продать здание столовой и магазин по адресу: ул. Сухумское шоссе, д. 60 (находится рядом с портом).

Еще больше объектов будет выставлено на продажу в Краснодаре. Будет продана небольшая доля в публичном акционерном обществе энергетики и электрификации Кубани – известном как "Кубаньэнерго". В настоящий момент государство владеет лишь 6,86 % компании, которые намерено выставить на продажу.

Кроме того, федеральная власть собирается полностью приватизировать расположенное в самом центре города издательство "Советская Кубань" (значительная часть его помещений находится в аренде) и базирующиеся в краевой столице предприятие "Туапсеберегозащита". Еще планируется распродать участки железнодорожных подъездных путей и склад-ангар на ул. им. Демуса (рядом с ул. Новороссийской).

В Сочи в 2020 – 2022 годах планируется прекращение участия Российской Федерации в уставных капиталах акционерных обществ племенной форелеводческий завод "Адлер". В плаха также реализация санатория "Аврора" в Хосте, двух дорожно-эксплуатационных предприятия – "Мосты и тоннели" и "предприятие № 122", а еще совхоза "Восход" (выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур).

Среди остальных кубанских активов, которые будут проданы правительством: Троицкий йодный завод (Крымский р-н); санаторий "Мечта" (Анапа); растениеводческие хозяйства "Мирное" (Тихорецк) и "Правобережный" (Темрюк); "Северское предприятие по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций" (ст. Северская), здание гостиницы "Кристалл-2" с земельным участком (г. Новокубанск); земля, здание учебного корпуса и мастерских на территории Техникума железнодорожного транспорта (Кропоткин); ресторан "Вечерний" с земельным участком (ст-ца Петропавловская), а также земельные участки с промышленными и техническими объектами в различных районах Краснодарского края и катамаран "Россия" (идущий отдельным лотом).

Источник: https://krasnodarmedia.su/news/896557/?fbclid=IwAR1KKwJqnvJO_Fmh5HKiaxrN0FvM4oJ4ZEGxAUVRqdJujFyJkoorBFFf3J8