Фонд защиты прав дольщиков начал запись на выплату компенсаций по решениям третьего Наблюдательного совета

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Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства открыл запись на выплату компенсаций по решениям, принятым по итогам третьего Наблюдательного совета.

Запись доступна для дольщиков следующих застройщиков-банкротов: Брянская область - «Техномикс»; Краснодарский край - «ССМУ Краснодар», «Серебряные пруды» и «ИСК РАС» ЖК «Дом Романовых»; Республика Башкортостан - «Базис»; Самарская область - «ГК Базис»; Саратовская область - ЖСК «Капитель-2002», «Строительные системы»; Ставропольский край - «Базис строй»; Ярославская область - «Руф Стайл Констракшн».

Записаться на удобную дату и время для подачи заявлений о выплате возмещений можно на официальном сайте Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Для получения возмещения необходимо подготовить оригинал документа, удостоверяющего личность, ИНН, а также выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.

В каждом конкретном случае размер выплат будет рассчитан по рыночной стоимости квадратного метра в сопоставимых объектах на первичном рынке, но не может быть меньше ДДУ. Рыночная стоимость определяется в соответствии с отчетом независимого оценщика, привлеченного Фондом. По нежилым помещениям и машино-местам выплата будет соответствовать стоимости заключенного договора.

В соответствии с решением третьего Наблюдательного совета будут восстановлены права более 8 тысяч дольщиков, обязательства перед которыми ранее не исполнили недобросовестные застройщики. На эти цели будет направлено более 17 млрд рублей из средств компенсационного фонда, федерального и регионального бюджетов.

По итогам работы третьего Наблюдательного совета было признано целесообразным завершить строительство 31 дома в 10 субъектах страны, после сдачи домов в эксплуатацию ключи от квартир получат более 4,4 тысячи дольщиков. По другим 92 домам в 9 субъектах страны члены Наблюдательного совета Фонда утвердили, что целесообразно выплатить дольщикам денежные компенсации, в правах будут восстановлены более 3,6 тыс. граждан.

Источник: фонд214.рф