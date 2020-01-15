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ДОМ.РФ, Банк ДОМ.РФ и Правительство Калининградской области займутся развитием жилищной сферы в регионе

ДОМ.РФ совместно с Банком ДОМ.РФ и Правительством Калининградской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие жилищной сферы и создание комфортных условий проживания в регионе.

Документ подписали генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Сотрудничество содействует проведению в Калининградской области государственной жилищной политики, в том числе за счет привлечения в нее инвестиций. Это позволит обеспечить доступность жилья и повысить эффективность управления в отрасли.

Источник: пресс-служба ДОМ.РФ

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Категория: Новости / В России

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ДОМ.РФ, Банк ДОМ.РФ и Правительство Калининградской области займутся развитием жилищной сферы в регионе

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