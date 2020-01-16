Мишустин произвел "симпатичное" впечатление на "Справедливую Россию"

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Михаил Мишустин обладает всеми качествами, которые необходимы руководителю правительства – он хороший администратор, организатор и управленец, рассказал радио Sputnik первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия", первый заместитель главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

"Фракция "Справедливая Россия" приняла решение о поддержке Михаила Мишустина. Мы считаем его хорошим управленцем, инициатором, организатором, администратором. Это качества, которые нужны сейчас руководителю нашего правительства", – сказал Михаил Емельянов.

Человечески качества Михаила Мишустина помогут нам найти общий язык при работе над развитием и защитой национальной культуры, рассказала радио Sputnik советская и российская актриса театра и кино, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия", первый заместитель председателя Комитета по культуре Елена Драпеко.

"Сегодня мы познакомились с Михаилом Владимировичем Мишустиным, которого нам предлагают в качестве премьер-министра. Он произвел очень симпатичное впечатление. Мы пока что только наказы ему давали, для него очень многие сферы сегодня являются новыми, в частности и моя сфера, которую я курирую – вопросы культуры. Я увидела, что человек слышит и понимает наши печали, боли и опасения. Для нас было чрезвычайно приятно, что он является поклонником композитора Валерия Гаврилина, как, впрочем, и я. Надеюсь, что, так же как и я, он является патриотом России, потому что Гаврилин – очень патриотичный русский композитор. Надеюсь, его человечески качества помогут нам найти общий язык при работе над развитием и защитой национальной культуры", – сказала Елена Драпеко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/