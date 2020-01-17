Предложения Путина – маскировка консервации системы

/В России/

Инициативы ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию не вызывают иллюзий. Никаких значимых перемен, демократизации системы не предвидится.

Заявленные инициативы направлены на укрепление сложившейся за последние 20 лет политической системы и сохранение Путина у власти после 2024 года. Жизнь в стране не станет лучше, свободнее, честнее.

Наибольшие опасения вызывают отказ от приоритета международного права и фактическая ликвидация Конституционного суда, означающие окончательную легализацию репрессивного законодательства, укрепление авторитарного государства и изоляцию России.

Предложения по изменению Конституции – старт активной фазы «транзита», главной целью которого является сохранение у власти лично Владимира Путина, сложившихся вокруг него группировок и кланов, консервация всей системы. Более того, введение новых должностей, переформатирование институтов власти и создание дополнительных надстроек будет осуществляться под конкретные фигуры.

В случае реализации предложений Путина, правительство будет утверждать абсолютно послушная лично ему Госдума, не отражающая интересы российских граждан и не пользующаяся их доверием. Судебная система станет еще менее самостоятельной и зависимой от исполнительной власти.

Закрепление в Основном законе государства статуса Госсовета с неизвестными полномочиями также направлено на создание площадки для сохранения личной власти Путина.

Предложение провести некое «голосование граждан страны» по пакету поправок в Конституцию – манипуляция, которая даст возможность безапелляционно ссылаться на «волеизъявление граждан» без проведения настоящего конституционного референдума. Богатый многолетний опыт, накопленный российской властью на выборах разного уровня, позволит ей обеспечить любой необходимый результат.

Имитацией перемен являются и кадровые перестановки – назначение вместо Дмитрия Медведева Михаила Мишустина. «Повышение роли и значения парламента» продемонстрировало голосование Думы за нового премьера на следующий день после внесения его кандидатуры, против которой не проголосовал ни один из депутатов.

Партия «Яблоко» настаивает на том, что российской политической системе необходима кардинальная политическая реформа, создающая реальное разделение властей, независимый суд, конкуренцию в политике и экономике, свободные СМИ, неприкосновенность частной собственности. Только в результате этого в России произойдет реальная смена власти, а не транзит от Путина – к Путину.

Конституцию надо соблюдать, а не изменять её.

Председатель партии

Николай Рыбаков

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»