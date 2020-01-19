/В России/

«Яблоко» создает совет по разработке альтернативных поправок к Конституции

Заявление председателя Федерального политкомитета партии Григория Явлинского.

Президент Путин задумал провести срочные изменения в Конституции. Высказанные им в Послании предложения с юридико-правовой точки зрения  туманны и непонятны.

Однако политический вектор этих поправок очевиден: сохранить нынешнюю систему, но сделать её ещё более авторитарной, закрытой и экономически неэффективной.

В этих условиях «Яблоко» считает необходимым активное гражданское политическое действие: предложить обществу другие, альтернативные изменения в Конституции, которые действительно необходимы гражданам России.

Мы заявляем о том, что немедленно приступаем к подготовке альтернативного комплекса поправок к Конституции РФ и в ближайшее время внесём их на рассмотрение общества. Нам важно, чтобы прозвучали голоса авторитетных профессионалов-конституционалистов, и молодых людей демократических взглядов, которым не безразлично, в каком государстве будут жить они и их дети. Для этого мы создаем Конституционный совет из представителей «Яблока», независимых юристов, правоведов, политологов, экспертов, политиков, который подготовит проект поправок в Конституцию.

«Яблоко» будет требовать референдума, на котором граждане смогут заявить, какие поправки в Конституцию они поддерживают: поправки гражданского общества – или поправки Владимира Путина.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»

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Категория: Новости / В России

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«Яблоко» создает совет по разработке альтернативных поправок к Конституции

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