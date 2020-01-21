Новые назначения в Правительстве
Мишустин проводит первое заседание нового Правительства России.
Министром экономического развития вместо Орешкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников.
Фальков - Министр высшего образования и науки.
Козлов - Министр по развитию Дальнего Востока и Артики.
Кобылкин переназначен Министром природных ресурсов и экологии РФ.
Глава МЧС Зиничев сохранил пост.
Котяков - Министр труда и социальной защиты.
Силуанов - Министр финансов РФ.
Лавров - МИД.
Шойгу - Министр обороны.
Колокольцев - МВД.
Мурашко - Министр здравоохранения России.
Новак - Министр энергетики РФ.
Мантуров - Министр промышленности и торговли РФ.
Чуйченко - Министр юстиции.
Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев из Ростелекома.
Вероника Скворцова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Патрушев остался в Минсельхозе.