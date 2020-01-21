/В России/

Новые назначения в Правительстве

Мишустин проводит первое заседание нового Правительства России.

Министром экономического развития вместо Орешкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников.

Фальков - Министр высшего образования и науки.

Козлов - Министр по развитию Дальнего Востока и Артики.

Кобылкин переназначен Министром природных ресурсов и экологии РФ.

Глава МЧС Зиничев сохранил пост.

Котяков - Министр труда и социальной защиты.

Силуанов - Министр финансов РФ.

Лавров - МИД.

Шойгу - Министр обороны.

Колокольцев - МВД.

Мурашко - Министр здравоохранения России.

Новак - Министр энергетики РФ.

Мантуров - Министр промышленности и торговли РФ.

Чуйченко - Министр юстиции.

Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев из Ростелекома.

Вероника Скворцова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Патрушев остался в Минсельхозе.

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Категория: Новости / В России

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