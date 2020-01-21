В рабочей группе по поправкам в Конституцию предложили создать «казачью милицию»

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Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда предложил внести изменения в статью 132 Конституции РФ и закрепить в ней понятие «казачья милиция», передает корреспондент Znak.com.

По словам Долуды, у муниципалитетов в регионах «средства на охрану [населения] есть, а вот сил нет». »[Необходимо] внести изменения и разрешить муниципалитету формировать казачью милицию. Мы таким образом высвободим силы МВД для борьбы с преступлениями», — считает атаман.

Долуда отметил, что члены казачьего общества (а их, по его словам, 180 тыс.) «в большинстве своем» поддержат изменения в Конституцию, потому что этот вопрос » «давно уже созрел». Особое внимание член рабочей группы обратил на обновленную статью 79, которую президент Владимир Путин предлагает дополнить словами о том, что «решения межгосударственных органов, принятые на основании положении? международных договоров Российской? Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской? Федерации, не подлежат исполнению в России». «Слишком много международных организаций через разные акты пытается порулить, поуправлять нашей страной. Хватит. Пора поставить точку. Достаточно! Пусть занимаются своими делами. Не надо нам грозить пальчиком и обещать санкциями. Осточертело!» — высказался казачий атаман.

Напомним, накануне президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы ряд поправок в Конституцию России. Изменения коснулись статей о полномочиях Госдумы, Совфеда, президента, премьер-министра. Планируется, что сегодня внесенные Путиным поправки рассмотрит Совет думы. Депутаты приступят к обсуждению обновленного варианта Конституции в четверг, 23 января.

Источник: https://www.znak.com/2020-01-21/v_rabochey_gruppe_po_popravkam_v_konstituciyu_predlozhili_sozdat_kazachyu_miliciyu?fbclid=IwAR2K5ZiDcI4u_On98fnSBhL-zsuc37TiRhMz_n8fjLPlBnJSNLJpAcplLH8