Стивен Сигал решил баллотироваться в Госдуму. Ему придется отказаться от гражданства США и Сербии

/В России/

Голливудский актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, планирует баллотироваться в Госдуму от партии «За правду» писателя Захара Прилепина. Об этом Прилепин сообщил корреспонденту «Медузы» на учредительном съезде партии, проходящем 1 февраля.

«Мы с ним общались три часа. У него очень четкие представления о том, чего он хочет. Стивен может усадить за один стол нищего и Президента. Его все знают. Стивен — это круто», — ответил Прилепин на вопрос о том, зачем актер нужен в Госдуме.

При этом Прилепин не смог объяснить, как Стивен Сигал сможет получить депутатский мандат, имея гражданство США и Сербии. Сейчас 97-я статья Конституции позволяет баллотироваться в депутаты гражданам РФ, достигшим 21 года. Но поправки в Основной закон, предложенные Президентом России, запрещают становиться депутатами тем, у кого есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Партия «За правду» создана на базе одноименного движения, которое Захар Прилепин основал в октябре 2019 года. Сам Прилепин сообщил, что не планирует выдвигаться в Госдуму. Ранее он говорил, что партия будет «участвовать в ближайших выборах», но не уточнял, станет ли сам баллотироваться.

Ближайшие выборы в Госдуму намечены на 19 сентября 2021 года.

В начале 2020 года стало известно о появлении двух новых партий в России. «Партию прямой демократии» решил создать один из основателей игры World of Tanks Вячеслав Макаров. Одновременного с этим объявлено о формировании новой партии праволиберального толка — ее возглавит основатель компании Faberlic Алексей Нечаев.

Источник: https://meduza.io/news/2020/02/01/stiven-sigal-reshil-ballotirovatsya-v-gosdumu-emu-pridetsya-otkazatsya-ot-grazhdanstva-ssha-i-serbii?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=browser_news