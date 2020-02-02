66% студентов ЮФО совмещают работу с учебой ради денег

/В России/

Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос российских соискателей до 25 лет, среди которых были и респонденты из ЮФО, чтобы выяснить, совмещают ли студенты учёбу и работу, и что для них является важным при выборе работодателя.

Оказалось, что более двух третей опрошенных российских студентов обучаются очно, примерно каждый десятый — студент вечерней формы обучения, ещё 22% проходят обучение заочно. Менее чем у половины процента форма обучения — экстернат.

В Краснодарском крае 64% студентов обучаются очно, 31% - на заочной форме обучения, в Ростовской области соотношение очников к заочникам 70%/30%. Причем, 10% от их общего числа работают удаленно, столько же – по сменному графику, у 13% гибкий график занятости, а еще 35% трудятся полный день.

Также выяснилось, что 32% студентов ЮФО подрабатывают в той же сфере, в которой обучаются, 29% работающих хотели бы остаться на текущем месте работы и после окончания обучения.

- По данным опроса, 66% работающих студентов Южного федерального округа решили совмещать учёбу с работой ради денег, 60% указали, что делают это для получения опыта, еще 63% — для получения практических знаний и навыков. Только 11% начали совмещать учёбу с работой ради прохождения практики по требованию учебного заведения, - отмечает Алёна Манохина, руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter. – Среди ответов респондентов на этот вопрос были и такие, как «не хватает на жизнь и оплату аренды жилья», «работаю, чтобы платить за учебу», «работаю ради самореализации», «хочу прокачать навыки общения с людьми».

Среди тех, кто не совмещает учёбу с работой, 84% пока не могут найти подходящую для совмещения работу или подработку. У 7% нет времени на работу из-за плотного расписания занятий, ещё 5% решили сконцентрироваться на учёбе.

В целом для соискателей ЮФО до 25 лет, принявших участие в опросе, наиболее важным при выборе работодателя (помимо достойной оплаты труда) являются широкие возможности для карьерного роста (61%), удобное рабочее место (56%) и гибкий график (64%). 46% отметили важность оплаты сверхурочного рабочего времени, 41% - возможность работы из дома в случае плохого самочувствия, 10% - наличие полиса ДМС. Для 10% имеют значение корпоративные абонементы для занятий спортом, 13% говорили о важности корпоративных мероприятий, а еще 1% хотели бы видеть в штате компании психолога, с которым можно обсудить проблемы.

Опрос проводился с 16 по 22 января среди 2050 российских соискателей.

Источник: HeadHunter