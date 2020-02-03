Требуем прекратить уголовное преследование гражданских активистов Ингушетии

/В России/

27 декабря 2019 года в отношении гражданских активистов Республики Ингушетия Малсага Ужахова, Ахмеда Барахоева, Мусы Мальсагова, Бараха Чемурзиева, Багаудина Хаутиева, Исмаила Нальгиева, Зарифы Саутиевой и Ахмеда Погорова, были возбуждены уголовные дела по статье о создании и участии в экстремистском сообществе, в середине января этого года им уже предъявили соответствующие обвинения.

Между тем, хорошо известно, что все вышеуказанные граждане Республики Ингушетия действовали в рамках действующего законодательства Российской Федерации, являлись организаторами митингов и мирных акций гражданского протеста, отстаивая свои права, предусмотренные Конституцией.

Таким образом, мы все являемся свидетелями, того, как гражданскую активность и принципиальные позиции людей в вопросе определения границ своего родного края, требующих только соблюдения норм действующего законодательства, власти Республики Ингушетия пытаются выдать за экстремизм. Для любого кто знаком с ситуацией в Республике Ингушетия очевидна абсурдность этих обвинений.

Не вызывает сомнения, что все уголовные дела, возбужденные по событиям 27 марта 2019 года в Магасе, является политически мотивированными и не основаны на нормах права.

Мы считаем, что уголовное преследование всех названных лиц является наказанием за их активную гражданскую позицию, ведь прошедшие в Ингушетии в 2018 и 2019 годах массовые акции гражданского протеста продемонстрировали их мирный характер, наличие у населения республики ответственности и способности к самоорганизации, в том числе и в целях обеспечения и соблюдении правопорядка при проведении массовых акций.

Партия «ЯБЛОКО» выражает солидарность со всеми незаконно преследуемыми гражданскими активистами. Мы заявляем, что будем внимательно следить за развитием событий и окажем необходимую помощь незаконно преследуемым гражданам и их семьям.

Так же мы требуем от Генеральной Прокуратуры Российской Федерации и лично Генерального Прокурора Игоря Краснова, незамедлительно провести проверку обоснованности действий должностных лиц, фабрикующих уголовные дела в отношении гражданских активистов Республики Ингушетия.

Мы обращаемся к президенту России и Совету по правам человека взять эту ситуацию под контроль и добиться прекращения необоснованного уголовного преследования граждан Республики Ингушетия за их политическую активность.

Председатель Партии Н. Рыбаков

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»