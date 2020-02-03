В НТС объяснили, откуда в России дешевый бензин, и почему это плохо

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Второе место по дешевизне бензина в Европе Россия получила за счет "искусственных" мер и "мнимой стабильности", которая не продлится вечно. Об этом рассказал в интервью, президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

В России литр бензина в среднем стоит 45,8 рублей за литр. Дешевле в Европе топливо можно купить только в Казахстане. Там 1 литр вам обойдется в 27,7 рубля, при пересчете на российскую валюту. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Самый дорогой бензин в Европе продается в Нидерландах. Там 1 литр можно приобрести за 117,7 рублей. Почему между странами такая большая разница, объяснил радио Sputnik президент НТС Павел Баженов.

"Цены у нас, в сравнении с другими странами, невысокие. Это достигается за счет искусственного сдерживания розничных цен. Тот налоговый режим, который мы имеем, он предполагает более высокий уровень цен, но усилиями регуляторов цена у нас сдерживается", - считает эксперт.

В Независимом топливном союзе считают, что ситуация низких цен в России не будет вечной. Как рассказал радио Sputnik Павел Баженов, это продлится ровно до первого международного кризиса.

"В случае резкого роста цен на нефть или серьезного удешевления рубля, мнимая стабильность, которую мы имеем, станет не такой стабильной. Пока же мы живем в ситуации шаткой стабильности цен на бензин. Население России обречено на медленный и постепенный рост цен, без всякой надежды на снижение. При этом топливная инфраструктура обречена на постепенную и медленную деградацию", - пояснил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/