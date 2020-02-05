Особенности выбора итальянской мебели

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Италия всегда славилась своими мебельными мастерами. Раньше, самые лучшие плотники и столяры из этой страны создавали шедевры из древесины. На странице http://mobilicasa.ru/catalog/kuhni можно подобрать изысканную и функциональную итальянскую кухню, отличающуюся качественными материалами, стилем и дизайном.

При изготовлении итальянских кухонь используется МДФ или массив древесины. Такая мебель по праву считается долговечной, только требует к себе бережного отношения и предполагает периодический уход. Практически каждая модель кухни отличается индивидуальным дизайном и грамотной отделкой. Если обратится за помощью к профессионалам, можно рассчитывать на разработку проекта под персональные требования.

Достаточно удобным является вариант, предполагающий установку встраиваемой быттехники. Мебель имеет массу ниш и полочек, снабжается фиксаторами и бесшумными механизмами, что обеспечивается удобство эксплуатации.

Даже плотная установка быттехники будет рациональной и продуманной, поэтому для каждой позиции найдется свое место. Как известно, что современные кухни требовательны к экономному расходованию пространства. Совсем не обязательно обладать просторным помещением, чтобы уместить всю имеющую технику и посуду. Грамотная расстановка предметов позволит добиться отличных результатов даже на самой маленькой кухне.

Используемый материал

В зависимости от предпочтений и бюджета среди большого ассортимента итальянских кухонь можно выбрать мебель, которая изготавливается из натуральной древесины или МДФ, а также или сочетания данных материалов.

Что касается натуральной древесины, она может изготавливаться из ясеня, ольхи или сосны. Очень часто здесь задействуется щеточная обработка, позволяющая подчеркнуть текстуру волокна. Чтобы получить благородные оттенки и фактуры дорогостоящих древесных пород, применяется дубовый, ореховый или каштановый шпон.

Использование МДФ предполагает использование специальной водостойкой пленки, обеспечивающей хорошую стойкость к повреждениям, влаге и износу. Окрасочные материалы выполняются только на водной основе, поэтому являются не токсичными, хорошо переносят моющие средства.