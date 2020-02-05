Путин констатировал приближение человечества к «опасной черте»

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В настоящее время человечество оказалось у «опасной черты» из-за утраты контроля над вооружениями, множащимися региональными конфликтами и нарастающими угрозами терроризма, заявил президент России Владимир Путин. Заявление главы государства прозвучало на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщает ТАСС.

Национальный лидер подчеркнул, что 75 лет назад в Уставе ООН, описывающем основу послевоенного мироустройства, были закреплены идеалы мира, свободы и справедливости. Сегодня, по его словам, некоторые из них были утрачены.

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружения, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — цитирует агентство слова Путина.

В конце января, как ранее сообщал «Рамблер», сотрудники организации «Бюллетень учёных-ядерщиков» передвинули стрелки часов Судного дня на 20 секунд вперёд. По их мнению, до глобальной катастрофы осталось всего 100 секунд. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/politics/43626267/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink