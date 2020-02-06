Теперь и на таможенном посту Аэропорт Краснодар (Пашковский) пассажирские таможенные декларации подаются в электронном виде

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С 1 февраля 2020 года на таможенном посту Аэропорт Краснодар (Пашковский) действует временный порядок использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при совершении таможенных операций в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых в сопровождаемом, несопровождаемом багаже или доставляемых перевозчиком, с применением сведений, подаваемых в электронном виде.

То есть, при пересечении таможенной границы в международном пункте пропуска у любого гражданина может возникнуть необходимость задекларировать перемещаемые им товары.

С целью удобства и сокращения времени на прохождение таможенного контроля, физическое лицо (пассажир) в воздушном пункте пропуска, может заранее, до перемещения товаров через таможенную границу, подать пассажирскую таможенную декларацию, оформленную в электронной форме, через «Личный кабинет» на официальном сайте ФТС России.

- Сведения в отношении товаров с использованием информационных сервисов "Личный кабинет", подаются на русском или на английском языке. Единая автоматизированная информационная система таможенных органов зарегистрирует электронную декларацию и присвоит ей уникальный номер,- отметил начальник таможенного поста Аэропорт Краснодар Павел Барманов. - Этот номер следует сообщить таможенному инспектору по прибытию в таможенный орган назначения. С помощью уникального номера таможенный инспектор найдет вашу декларацию в базе и распечатает ее.

В случае необходимости уплачиваются соответствующие таможенные платежи, после чего происходит выпуск товаров для личного пользования.

Статьей 260 Таможенного кодекса ЕАЭС определены случаи, при которых обязательна подача таможенному органу пассажирской таможенной декларации. Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, влечет административную и (или) уголовную ответственность.

Внимание! Данный порядок не применяется при декларировании транспортных средств для личного пользования и товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях.

Источник: Пресс-служба Краснодарской таможни