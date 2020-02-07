ИКАР: урожай зерна в России в этом году составит около 127 млн тонн

/В России/

В 2020 году урожай зерна в РФ может составить 126,7 миллиона тонн, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на главу Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрия Рылько.

Такие цифры эксперт озвучил на презентации на московской конференции «Где маржа-2020». Рылько уточнил, что это предварительный прогноз, который «находится на уровне тренда». Минимальный, по его словам, составит 119,3, а максимальный – 133 миллиона тонн.

Из них урожай пшеницы, по словам Рылько, составит 79,5 миллионов. Также эксперт привёл прогнозы по экспорту зерна – минимальный в 43 и максимальный в 52,2 миллиона тонн. В том числе, на долю пшеницы придётся от 40 до 47 миллионов тонн.

Ранее Минсельхоза озвучивал цифру по итогам года в 125,3 миллиона тонн. Такой прогноз министерство объясняло тем, что часть урожая могла пострадать из-за погодных аномалий. Однако замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на конференции не исключил, что к 2025 году Россия может выйти на 140 миллионов тонн зерновых и около 27 миллионов тонн масличных.

Источник: https://rosng.ru/post/ikar-urozhay-zerna-v-rossii-v-etom-godu-sostavit-okolo-127-mln-tonn