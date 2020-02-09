РЕН ТВ и Известия стали самыми цитируемыми СМИ в 2019 году

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Телеканал впервые в истории занял первую строчку рейтинга среди конкурентов, газета сохранила лидерство в своей категории.

По итогам 2019 года сразу два издания мультимедийного информационного центра «Известия» – одноименная газета и телеканал РЕН ТВ – возглавили рейтинг цитируемости федеральных СМИ.

РЕН ТВ переместился на три строчки вверх по сравнению с 2018 годом и стал самым цитируемым вещателем в России. Телеканал установил исторический рекорд: для него это первая победа в годовом рейтинге. Суммарный индекс цитируемости (ИЦ) за январь – декабря 2019 года составил 10 659,85. По данным «Медиалогии», наиболее цитируемыми стали три эксклюзива канала: РЕН ТВ раскрыл личность стрелка, устроившего атаку на здание ФСБ в Москве, сообщил о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и опубликовал расшифровку переговоров экстренных служб аэропорта Шереметьево в первые минуты после крушения SSJ-100. На второй и третьей строчке рейтинга расположились Первый канал и Россия 1.

«Известия» сохранили звание самой цитируемой газеты страны, с большим отрывом обойдя ближайших конкурентов – «Коммерсантъ» и «Российскую газету». В 2019 году ИЦ «Известий» составил 35 870,28. Газета сообщила, что в Минтруде обсуждают эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях. Также СМИ активно цитировали эксклюзивы «Известий» о подорожании авиабилетов на 9-10% и двукратном росте цен на плацкартные билеты по ряду направлений.

Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям