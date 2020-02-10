Выбор дивана для квартиры

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Диван считается центровым предметом мебели в любой квартире. Может использоваться в качестве дополнительного места для отдыха или основного ложе для сна. В любом случае, чтобы правильно выбрать диван, необходимо знать основные критерии и особенности изделия.

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Выбор дивана

Значение имеют даже мелкие детали. Поэтому при выборе стоит заострить на них своё внимание.

Качество пошива. Это можно заметить и невооруженным глазом. Внимание стоит обратить на ровность прострочки, отсутствие нитей, прочностные характеристики чехла, наличие которого только приветствуется. Ведь при активной эксплуатации он очень быстро выпачкается и утратит свою презентабельность.

Материал каркасной части. Здесь возможна масса вариантов: Речь идёт о ДСП или фанере, металле и древесине. Первый вариант используется в доступных моделях диванов, но не отличается надежностью. Второй вариант лучше, но самыми оптимальными можно считать каркасы из древесины или металла.

Тип наполнителя. Качественные характеристики и плотность имеют значение. К тому де они отражаются на удобстве. Среди многочисленных материалов чаще всего используется плотный пенополиуретан.

Обивка дивана

Она находится в постоянном контакте с человеком, поэтому должна отличаться износостойкостью. Также значение имеет структура и цвет. Большой ассортимент материалов обивки поможет с выбором подходящего варианта.

Ткани для обивки:

Вельвет. Полотно отличается красивым переливом и разными вариантами плотности. Считается долговечным и приятно на ощупь. С поверхности легко убираются загрязнения.

Флок. Считается долговечным, безопасным и экологичным. Внешне напоминает бархат, но почти полностью состоит из синтетики. Отличается хорошими эксплуатационными характеристиками.

Жаккард. Плотная ткань, часто используемая для обивки. Почти не стирается и не выгорает, потому долгое время имеет презентабельный вид. Подходит для классического дизайна, но плохо чистится.

Евгений Счастливый