Открылся Х Юбилейный Съезд некоммерческих организаций России

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11 февраля 2020 года в Москве состоялось торжественное открытие главного ежегодного мероприятия в жизни третьего сектора – Х Юбилейного съезда некоммерческих организаций России. Более 1000 делегатов из всех уголков необъятной страны прибыли в столицу нашей Родины с целью обсуждения актуальных проблем и определения ближайших перспектив развития некоммерческого сектора страны.

Благодаря поддержке комитета Государственной Думы ФС РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Российского государственного социального университета, Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», Лаборатории Касперского и Российской муниципальной академии, представители некоммерческого сектора страны собрались все вместе во Дворце культуры РГСУ и этим еще раз продемонстрировали свою историческую общность и идентичность созидателей нового будущего российского государства, единство тружеников некоммерческого сектора.

Делегаты дали высокую оценку реализованным за десятилетие проектам и проводимым в рамках Съезда мероприятиям: был создан Общероссийский совет НКО, а затем и Общенациональный союз НКО; Всероссийская конференция ГОСГРАНТ теперь проводится отдельно и живёт своей жизнью, она произвела на свет Всероссийскую школу грантового менеджмента; Общественная премия грантооператорам переросла в Национальную общественную премию АТЛАНТ, присуждаемую за выдающийся вклад в развитие некоммерческого сектора в Российской Федерации; Всероссийский форум Инфо-Общество, превратился в Федеральный конгресс по электронной демократии.

За прошедшее десятилетие делегатами Съезда были инициированы и претворены в жизнь существенные поправки к законам и новые постановления Правительства РФ, появилась в Законе 7-ФЗ об НКО «информационная поддержка», переделана система грантовой помощи НКО, создан единый оператор президентских грантов, почти у всех региональных грантооператоров появилась «обратная связь», по-другому заработали в стране ресурсные центры для некоммерческого сектора, в процессе создания «Портал социальных услуг», Третейский суд НКО и многое другое.

Именно делегаты съездов разных лет инициировали отмену роуминга, предложили стандарты обратной связи с гражданами на сайтах органов государственной власти и местного самоуправления, придумали новые удобные учебники по компьютерной грамотности и интернет-коммуникациям для старшего поколения, участвовали в написании новой Стратегии информационной безопасности России, государственных программ и национальных проектов.

Философские и совсем земные, практические дискуссии, которые будут происходить на протяжении всех трёх дней юбилейного Съезда, помогут, по мнению общественников, определить место НКО в современной России, совместного конструирования общероссийского пути развития.

Основная цель Съезда – сформулировать новую, всеобъединяющую государственную идею, предложить смыслы для государственной идеологии интегративного общества и ее институтов, что даст российскому народу необходимый импульс к созиданию, как это и было во все времена.

А сейчас для россиян время, пожалуй, особенно сложное. Но так уж повелось, когда тяжело – именно некоммерческий сектор безропотно дополняет, а иногда и заменяет институты власти и бизнеса. Социально ориентированные НКО сегодня становятся сильнейшим мотиватором для эволюционных изменений в мышлении людей, принимающих ответственные решения для государства.

В связи с этим делегаты Съезда обсуждали необходимость создания в России устойчивой инфраструктуры воздействия, которая до сих пор отсутствует во всех нынешних политических институтах, чтобы мнение простого человека, обобщенное аналитическими инструментами и обработанное научным сообществом, напрямую воздействовало на его среду обитания.

В рамках Съезда участников и делегатов приветствовал президент Общенационального союза некоммерческих организаций, президент Российской муниципальной академии Александр Анатольевич АЙГИСТОВ. В ходе своего выступления Александр Анатольевич подробно остановился на вопросах взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций с органами государственной власти, а также напрямую связал развитие некоммерческого сектора с решением задачи по укреплению местного самоуправления.

«Считаю, что было бы правильным на уровне Российской Федерации и субъектов РФ создать сеть центров для взаимодействия институтов гражданского общества с органами муниципальной власти. Они могут быть как на базе ресурсных центров, так и на базе представительств общероссийских некоммерческих структур, а также самостоятельными подразделениями», – предложил Александр Анатольевич.

В ходе пленарных заседаний Съезда перед гостями также выступили: ректор Российского государственного социального университета Наталья Борисовна ПОЧИНОК (соорганизатор мероприятия), уполномоченный по правам человека в г. Москве Татьяна Александровна ПОТЯЕВА, генеральный директор Фонда социальных инвестиций и инноваций Сергей Викторович ГОЛУБЕВ, председатель Гильдии устойчивого развития Московской ТПП Анна Станиславовна ЗОЛОТОРЕВСКАЯ, заместитель исполнительного директора Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Ирина Анатольевна ПАВЛОВА, главный научный сотрудник Института философии РАН Владимир Евгеньевич ЛЕПСКИЙ и другие.

Как и в предыдущие годы, Съезд некоммерческих организаций явился эффективной площадкой для поиска партнеров. Уже в первый день работы Съезда делегатам удалось завести полезные знакомства и обменяться контактами с целью совместной реализации социальных проектов. Итогом общения с анапскими коллегами стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Общенациональным союзом некоммерческих организаций и Анапской Торгово-промышленной палатой; Общенациональным союзом некоммерческих организаций и Негосударственным пенсионным фондом «САФМАР». Документами предполагается взаимодействие по самому широкому кругу вопросов в рамках оказания поддержки социально ориентированным НКО.

Подводя итоги первого дня Съезда, делегаты констатировали, что у многих из них может быть своё собственное мнение и возражение, так как все люди очень разные. Что имеются, конечно, некоторые споры друг с другом, внутри сообществ, а также несогласие в каких-то вопросах с властью, с бизнесом.

Но всегда есть и то, что, по мнению общественников, объединяет некоммерческий сектор – это великая страна, ее величественная природа, ее ресурсы, многовековая история, многонациональное культурное наследие и духовно-нравственные идеалы. Это видение более совершенного общества, о котором все мечтают, которое справедливо, сострадательно и милосердно.