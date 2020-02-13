Максимальные объемы ввода жилья в 2019 году показали Московская область, Москва и Краснодарский край

/В России/

Падение объема ввода жилья в Московской области в целом за 2019 год по отношению к 2018 году составило 2,9%. Из десяти ключевых регионов рост объема ввода жилья зафиксирован в семи субъектах, в трех регионах — падение.

По данным Росстата, по итогам 2019 года в ТОП?10 регионов по объему ввода жилья вошли Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт?Петербург, Республика Татарстан, Ростовская область, Ленинградская область, Свердловская область, Республика Башкортостан и Воронежская область.

Худшую динамику показывает Санкт?Петербург, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода жилья уменьшился на 12,1%.

Источник: https://erzrf.ru/news/maksimalnyye-obyemy-vvoda-zhilya-v-2019-godu-pokazali-moskovskaya-oblast-moskva-i-krasnodarskiy-kray?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=227001313