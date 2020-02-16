Банк «Открытие» в три раза увеличил выдачу кредитов наличными в Краснодарском крае

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Банк «Открытие» в 2019 году выдал жителям Краснодарского края кредитов наличными на 3,3 млрд рублей. Это в три раза больше, чем в 2018 году.

«Банк в разы нарастил выдачи потребительских кредитов как по стране, так и в Краснодарском крае. Темпы роста розничного кредитования – одни из самых высоких среди показателей нашего филиала. В 2020 году мы планируем увеличить выдачу кредитов наличными на 41%, до 4,65 млрд рублей», - сказала управляющий банка «Открытие» в Краснодарском крае Елена Бакуменко.

Темпы роста потребительского кредитования сокращаются. Как отметила Елена Бакуменко, в прошлом году рынок в целом демонстрировал рост в 21% против 27-29% по итогам 2018 года. По прогнозам аналитиков банка «Открытие» в 2020 году стоит ожидать роста не выше 10%. Бум потребительского кредитования, таким образом, прошел, сейчас стоит ждать органического роста объемов, если не будет каких-то новых предпосылок и факторов, стимулирующих интерес к потребительским кредитам.

Источник: Пресс-секретарь по ЮФО и СКФО Банк «Открытие»