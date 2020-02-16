Банк «Открытие» в 2,5 раза увеличил выдачу ипотечных кредитов в Краснодарском крае

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В 2019 году банк «Открытие» в Краснодарском крае выдал ипотечных кредитов на общую сумму 1,83 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом объем выдачи увеличился в 2,5 раза.

«В банке «Открытие» одна из самых низких ставок по ипотеке на рынке и грамотно выстроенная работа с партнерами банка из числа строительных и риэлтерских компаний. Наиболее существенный рост был достигнут по программам рефинансирования военной ипотеки: за 2019 год объем выдач вырос более чем в три раза по сравнению с 2018 годом и превысил 266 млн рублей», - сказала управляющий региональным операционным офисом «Краснодарский» банка «Открытие» Елена Бакуменко.

Существенным является и вклад банка в развитие строительной Краснодарского края. Благодаря политике низких ставок по ипотечным программам «Новостройка» и «Новостройка с участием мат капитала» более 400 семей смогли улучшить свои жилищные условия. Суммарный объем выданных ипотечных кредитов по данным программам составил почти 730 млн. рублей.

По итогам 2019 года общий объем выдач ипотеки в банка «Открытие» в Краснодарском крае составил 4% от рынка.

В 2020 году банк «Открытие» планирует увеличить темпы роста выдачи ипотечных кредитов.

«Мы поставили перед собой цель на 60% увеличить сумму выданных ипотечных кредитов, до 2,9 млрд рублей», - отметила Елена Бакуменко.

Источник: Пресс-секретарь по ЮФО и СКФО Банк «Открытие»