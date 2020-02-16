Овациями благодарили артистов КГИК в Туапсе

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Артисты Краснодарского государственного института культуры дали большой концерт в Туапсе. На сцене Городского дворца культуры выступили хореографы, вокалисты и актеры вуза.

Трогательное концертно-театрализованное представление не оставило равнодушным городских жителей, гостей из близлежащих районов, школьников, воспитанников кадетских корпусов.

Зал провожал студентов бурными аплодисментами и словами благодарности.

Концерт прошел в рамках художественно-творческого и военно-патриотического проекта института культуры "Дорогами Победы". Проект приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы. Артисты вуза с концертом выступают в разных городах Кубани.

В программе звучат трогательные песни о войне, стихи, монолог матери, показаны боевые зарисовки и представлены тематические хореографические постановки.

Следующий концерт институт культуры даст в Анапе. Он пройдет 13 марта.

Проект запущен в Год памяти и славы.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры