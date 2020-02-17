Почему России не нужна полностью контрактная армия?

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России пока не по карману полностью контрактная армия, но в этом и нет необходимости.

Рассказал в интервью радио Sputnik заместитель Председателя Общероссийской общественной организации "Комитет солдатских матерей России" по защите прав призывников Андрей Курочкин. С точки зрения управления и в случае боевых действий гораздо эффективнее смешанная армия. За счет увеличения пропорции контрактников можно сократить "раздутую" армию и увеличить число профессионалов, отметил эксперт.

Ранее глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что со временем Россия может полностью перейти на контрактную основу в армии. По его словам, российской армии важно держать мобилизационный резерв, который формируется из солдат срочной службы. "Чтобы содержать профессиональную контрактную армию с хорошим вооружением, техникой, обучением и прочим, нужно очень много денег, нашей стране пока такое не по карману. Но есть нюанс. Полностью контрактная армия быть не должна.

С точки зрения управления и в случае боевых действий будут гораздо эффективнее те, кто служит по призыву. Контрактники должны управлять сложной техникой, оружием, выполнять тяжелую работу. Функции обеспечения, доставки и снабжения – прерогатива срочников. Контрактной службы в чистом виде у нас не будет, будет смешанная. Но вопрос в пропорциях. За счет комплектования контрактной армии можно было бы сократить армию, которая раздута, и увеличить число профессионалов, но на это пока нет денег", – считает Андрей Курочкин.

Источник: МИА «Россия сегодня»