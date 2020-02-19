О реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Новороссийска

/В России/

В Новороссийске реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год выполнена уже на 20 процентов. Работы сейчас ведутся на 27 объектах.

Большое внимание уделяется повышению качества проводимых работ, разработке временных схем движения транспорта на ремонтируемых объектах, установке соответствующих дорожных знаков.

Обсуждается проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и ликвидации «очагов» ДТП.

Так в 2019 году на дорогах местного значения зафиксировано 8 мест концентрации аварийности, на дорогах федерального и краевого значения – тоже 8. Выездная комиссия по безопасности дорожного движения наметила ряд мероприятий по ликвидации «очагов» ДТП.

Принято решение сформировать и утвердить график объездов дорог, ремонт которых ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Источник: Пресс-служба Администрации МО город Новороссийск