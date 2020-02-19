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Оплатить услуги ЖКХ через Банк ДОМ.РФ возможно без комиссии

Банк ДОМ.РФ отменил комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг через мобильное приложение, которое учитывает потребности современной аудитории и позволяет эффективно распоряжаться финансами.

«По рынку комиссия банков по оплате ЖКХ может достигать 1,5%. Это происходит из-за того, что у кредитной организации возникают некоторые расходы связанные с проведением платежа, поэтому ряд игроков вынужден брать средства с клиентов. Банк ДОМ.РФ берет такие расходы на себя. Мы уже давно отказались от взимания комиссии для тех, кто вносит платежи за жилищно-коммунальные расходы через приложение банка. Сегодня одна из основных наших задач сделать как можно доступнее дистанционное банковское обслуживание и продолжать развивать его возможности», — рассказал заместитель председателя правления Банк ДОМ.РФ Данила Литвинов.

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Категория: Новости / В России

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