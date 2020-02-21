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Открыта запись на выплаты дольщикам обанкротившейся компании «Константа Девелопмент» в Ленинградской области

Фонд защиты прав-граждан участников долевого строительства открыл запись на прием заявлений по выплате компенсаций дольщикам 5 проблемных домов ЖК «Азбука» обанкротившейся компании «Константа Девелопмент» в Ленинградской области.

Решение о восстановлении прав дольщиков было принято на Наблюдательном совете Фонда 15 ноября. В реестре прав требований числятся 80 граждан.

Для записи на подачу документов на выплату компенсации можно позвонить по телефону горячей линии 8-800-7007-214 или воспользоваться сервисом на сайте Фонда, который позволяет без очереди в комфортном режиме записаться на удобное время. Для этого необходимо зайти на портал фонд214.рф, выбрать раздел «Запись на выплату возмещения», внести личные данные, выбрать застройщика и нажать «далее». В подтверждение записи приходит СМС-сообщение со временем записи и адресом отделения.

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Категория: Новости / В России

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