Поиск квартиры по комфортному платежу по ипотеке запущен в мобильном приложении Домой.ру

/В России/

В мобильном приложении сервиса по поиску квартир Домой.ру появилась уникальная функция, которая позволяет найти квартиру в новостройке не только по цене, но и по параметрам ипотечного кредита. Приложение с новой функцией доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Такая функция удобна для тех, кто уже получил одобрение заявки на получение ипотечного кредита от банка, знает ставку по ипотеке и размер первоначального взноса.

Чтобы воспользоваться сервисом в приложении необходимо нажать кнопку «Поиск по платежу», ввести комфортный для себя ежемесячный платеж, например, от 30 до 50 тысяч рублей, указать сумму имеющегося первоначального взноса, ставку и срок кредитования. На основе этих данных приложение посчитает стоимость недвижимости, доступной для покупки при текущей финансовой ситуации, и предложит покупателю подходящие варианты.

Источник: пресс-служба ДОМ.РФ