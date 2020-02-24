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Птицы Московского зоопарка вступили в брачный период благодаря наступившему теплу, сообщили в зоосаде.

"Приближающееся потепление после и так не слишком морозной зимы почувствовали многие обитатели зоопарка.

Одними из первых это ощутили птицы: так, например, большой аргус начал активно ухаживать за своей партнёршей и готовиться к выведению птенцов. Свои брачные танцы стали также исполнять павлины, от них не отстают и венценосные журавли", — говорится в сообщении зоопарка на странице в Фейсбуке в пятницу.

Самец казуара тем временем стал присматривать подходящее место для гнезда, а у сформированных пар белых какаду и гвинейских турако период ухаживаний в самом разгаре, отмечают в зоопарке.

"Более активными стали шакалы и полярные волки, азиатские львы и их соседи гиены. Кустарниковые собаки все чаще выводят своих подрастающих щенков в наружный вольер, красные панды Зейн и Рыжик стали устраивать регулярные променады и нежиться на солнышке", — наблюдают специалисты.

"А вот овцебыки оказались перед лицом серьезной дилеммы: начинать ли менять длинный зимний мех с густейшим подшерстком на более легкий летний? Мех этих удивительных копытных делает их по-настоящему морозоустойчивыми: овцебыки могут без какого бы то ни было дискомфорта переносить температуры ниже -50 градусов", — говорится в сообщении.

"Чтобы чувствовать себя также хорошо в теплое время года, животные почти полностью сбрасывают подшерсток и остаются в облегченном варианте "шубки". Скорее всего, у наших овцебыков линька начнется в ближайшие недели", — отмечают в зоосаде.

Вопрос линьки актуален также и для песцов: "Сейчас зверьки поражают своим белоснежным пушистым мехом, который на деле есть не что иное, как потрясающая адаптация для жизни в суровых условиях крайнего севера. Однако поскольку похолодания не предвидится, в скором времени песцы начнут постепенно сбрасывать свой пушистый мех. Уже к середине весны (если март выдастся очень теплым и погожим) полярные лисы перелиняют и к началу лета обзаведутся элегантным серебристо-серым мехом — гладким и очень практичным в уходе".

Зоопарк приглашает всех желающих прийти прогуляться: "Сейчас все животные активны и бодры, им не досаждает жара, и они много времени проводят, нежась в лучах ласкового солнца".

Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/66838/.htm