Михаил Мишустин: Сроки проектирования и строительства объектов в рамках нацпроектов надо сократить, а процедуру закупок сделать прозрачнее

/В России/

Глава Кабинета министров поручил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину подготовить законодательные инициативы для сокращения сроков проектирования и строительства объектов, возводящихся в рамках нацпроектов.

«У нас от принятого решения до выхода на стойку может пройти более двух лет, — заявил Михаил Мишустин в четверг на заседании Правительства. — Здесь необходимо максимально быстро представить предложение по сокращению сроков при планировании, проектировании и строительстве объектов», — пояснил он.

«Марат Шакирзянович, — обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину, сказал глава Кабмина. — я бы попросил Вас заняться этим вопросом, включая подготовку соответствующих актов правительства и законопроектов, чтобы мы фактически в кратчайшие сроки внесли в Госдуму, и депутаты смогли рассмотреть изменения в весеннюю сессию».

При этом вице-премьеру — руководителю аппарата Правительства РФ Дмитрию Григоренко премьер поручил обеспечить принятие сопровождения данного пакета законопроектов.

Он подчеркнул, что работой по нацпроектам также должна заняться комиссия по региональному развитию. «Марат Шакирзянович, прошу вас возглавить эту комиссия и еженедельно снимать все проблемы, которые возникают по национальным проектам», — уточнил Мишустин.

В свою очередь министру финансов Антону Силуанову поручено разобраться с госзакупками, в том числе госконтрактами на строительство. По словам Михаила Мишустина, необходимо «оперативно подготовить соответствующие поправки к закону, в другие нормативные акты, которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с 44-м федеральным законом, чётче и быстрее, чтобы эта процедура закупок была прозрачной и эффективной».

При этом надо понять, что мешает органам исполнительной власти организовать госзакупки более эффективно, заявил премьер. «Контракты на закупки и строительство объектов в рамках нацпроектов должны заключаться в начале года», — поставил задачу Мишустин.

Источник: https://erzrf.ru/news/mikhail-mishustin-sroki-proyektirovaniya-i-stroitelstva-obyektov-v-ramkakh-natsproyektov-nado-sokratit-a-protseduru-zakupok-sdelat-prozrachneye?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=227736316