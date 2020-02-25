Финал конкурса «Вместе медиа. Юг и Северный Кавказ» пройдет в Волгограде

/В России/

Организатор: Фонд независимого радиовещания. Даты: 28, 29 февраля и 1 марта. Место проведения: Точка кипения, пр-т Ленина, 28а, корпус В, 3-й этаж, здание ВГТУ.

Заключительный этап регионального конкурса среди представителей СМИ «Вместе медиа. Юг и Северный Кавказ» состоится в Волгограде 28, 29 февраля и 1 марта.

В сезоне 2019-2020 на конкурс в этом регионе были представлены 133 работы из 43 редакций. Журналисты из Краснодара, Волгограда, Новошахтинска, Сочи, Астрахани, Симферополя, Ростова-на- Дону, Туапсе, Крымска, Ставрополя, Нальчика, Урюпинска, Элисты зарегистрировали в конкурсной программе свои материалы.

Во время трехдневного бесплатного фестиваля будут обсуждаться работы, вошедшие в шорт-листы по конкурсам «Вместе медиа. Радио» и «Вместе медиа. Онлайн». А победители поедут в Москву на финал вместе с финалистами из других регионов. Журналисты всего региона могут встретиться и обсудить насущные вопросы с коллегами из других редакций. Молодые журналисты имеют возможность расширить свои знания на лекциях и попробовать применить их на практике.

Программа фестиваля рассчитана как на профессиональных журналистов, так и на представителей смежных профессий: блогеры, маркетологи, pr-специалисты, smm- менеджеры и все, кому интересна сфера современных медиа, найдут для себя полезные лекции и мастер-классы.

Проект «Вместе медиа» — ежегодная серия фестивалей для региональных медиасообществ. Проходит во всех федеральных округах России. На данный момент уже прошли региональные конкурсы на Дальнем Востоке, в Северо-Западном и Приволжском округах, на Урале и в Сибири. Финал фестиваля состоится в Москве 23-26 апреля 2020 года.