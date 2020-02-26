Мусорному полигону быть?

/В России/

Завтра в Белореченске будут решать судьбу второй очереди многострадального мусорного полигона. Администрация района делает все, чтобы про публичные слушания никто не узнал, и никто не помешал «легализовать» вторую очередь полигона.

У белореченцев сегодня плохой день. Районный суд рассмотрел заявление «Крайжилкомресурса» о возобновлении работы полигона и решил, что все нарушения уже устранены, а значит полгон может продолжать работу. Поэтому с завтрашнего дня мораторий на использование полигона будет снят. В соцсетях пишут, что тонары уже поехали в Сочи и Туапсе за мусором.

Но и это не все. По соцсетям распространяется следующая информация — 26.02 в 9 утра в администрации сельского поселения Родники (географически полигон относится именно к нему), пройдут публичные слушания по смене вида разрешенного использования земельного участка. Сейчас территория, где планируется возведение второй очереди полигона является землей сельхозназначения. После завтрашнего заседания, если люди проголосуют «за», последнее препятствие к строительству большого полигона будет ликвидировано.

О том, что публичные слушания пройдут, жители Белореченска узнают только из соцсетей и чатов в мессенджерах. Ни администрация района, ни администрация Родников не сообщают о мероприятии. Да и время выбрано самое неудобное — когда все взрослые люди на работах. Очевидно, что живых людей, жителей города видеть завтра никто не хочет. Приглашенные за 200 рублей бюджетники и студенты одобрят смену зонирования и легализуют вторую очередь свалки-убийцы.

Источник: Телеграмм-канал Кубанский бес