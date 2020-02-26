В администрации Новороссийска подписано Соглашения о социальном партнёрстве с Фондом «Жизнь Абрау-Дюрсо»

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Подписи под соглашением, предполагающим участие Фонда в социально-экономическом развитии и благоустройстве сельского округа Абрау-Дюрсо, поставили глава Новороссийска Игорь Дяченко и президент фонда «Жизнь Абрау-Дюрсо» Игорь Лозовский.

- Социально-значимую работу по дальнейшему эффективному взаимодействию и успешному повышению уровня комфорта и благополучия жителей села продолжим с вновь созданным Фондом развития села Абрау-Дюрсо «Жизнь Абрау-Дюрсо». Для Абрау-Дюрсо 2020 год юбилейный – ровно 150 лет назад император Александр II подписал указ об основании здесь Удельного имения Абрау-Дюрсо. Впереди много полезных, добрых дел для города, сельского округа, а самое главное на благо его жителей. Абрау-Дюрсо - уникальное место с удивительной историей. Наша гордость и культурное достояние. Сохранить его, сберечь, придать ему новые силы для развития - вот наша общая задача. И для этого, конечно, необходимо повышать уровень социально-экономического развития, - отметил глава города.

- Фонд «Жизнь Абрау-Дюрсо» был учреждён в 2019 году по инициативе Бориса Юрьевича Титова. Как житель Абрау-Дюрсо, он бы хотел, чтобы территория села гармонично развивалась, была привлекательной, комфортной и для жителей, и для туристов. Цель Фонда – содействие процветанию села Абрау-Дюрсо и его окрестностей. Фонд разрабатывает и реализует социальную программу в сферах здравоохранения, спорта, образования, культуры и других, чтобы жизнь в селе была благополучной и радостной, - прокомментировал социальную инициативу президент Фонда.

Фонд будет выполнять роль оператора социальной программы на территории села Абрау-Дюрсо. В его полномочия входит финансовое обеспечение строительных, ремонтных работ, работ по благоустройству, приобретения имущества для школы, детского сада, учреждений культуры, а также содействие развитию спортивной жизни и организация других общественно-значимых мероприятиях в интересах жителей села.

Социальная программа формируется с учётом инициатив и мнения граждан, органов местного самоуправления, кроме вопросов благоустройства, она нацелена на создание условий для развития детей и трудоустройства молодёжи, поддержку старшего поколения.

Игорь Дяченко поблагодарил Группу компаний «Абрау-Дюрсо» за активное участие в развитии одноимённого сельского округа, а также напомнил, что подписанное в прошлом году соглашение о социальном партнёрстве с ЗАО «Абрау-Дюрсо», уже принесло много пользы. В его рамках были выполнены ремонтные работы в школе №30 и больнице №2, приобретены медицинское оборудование и автомобиль для подвоза пожилых пациентов. Завод закупил для местного детского сада мультимедийное оборудование, оборудование для кухни, оснастил детскую площадку, для коллективов Центра творчества и ремёсел сшиты новые сценические костюмы, а в клубе Больших Хуторов произведён ремонт. И это лишь малая часть социальных инициатив, реализуемых ЗАО «Абрау-Дюрсо» в последние годы. Теперь для этих целей учрежден специальный Фонд «Жизнь Абрау-Дюрсо», который позволит осуществлять реализацию социальных программ комплексно.

- Хотелось бы, чтобы юбилейный для села и завода «Абрау-Дюрсо» 2020 год стал временем заметных преображений. И Фонд и завод будут всемерно содействовать этому. Абрау-Дюрсо – наш дом. Поэтому мы хотим, чтобы каждый житель мог с гордостью сказать, что его дом – самый лучший, - подчеркнула официальный представитель Фонда и исполняющий директор ЗАО «Абрау-Дюрсо» Юлия Пархоменко.

Источник: пресс-служба администрации города-героя Новороссийск