Глава МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский призвал прокуратуру Санкт-Петербурга проверить телефонные переговоры лидеров Яблока по наезду на депутата Хрщоновича

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Один из лидеров Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ, Глава муниципального образования МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский направил обращение Прокурору Санкт-Петербурга в связи с трагического инцидентом, произошедшем с депутатом Муниципального Совета Муниципального образования Смольнинское Хрщоновичем Константином Вадимовичем, которого, поздно вечером 12 февраля 2020 года сбила машина после проведения заседания Муниципального Совета МО Смольнинское, где рассматривался вопрос об избрании Главы местной Администрации.

По версии Вадима Войтановского, трагедия произошла не случайно и связана прежде всего с профессиональной деятельностью депутата Константина Хрщоновича. Именно благодаря четкой работе депутата Константина Хрщоновича на посту председателя конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность Главы местной администрации, кандидаты от Партии Яблока получили отказ на участии в конкурсе из-за своей профессиональной непригодности к управлению крупнейшим муниципальным образованием Смольнинское, имеющего самый большой бюджет по отношению к другим муниципальным образованиям Центрального района. Даже не смотря на давление на членов конкурсной комиссии со стороны депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, члены конкурсной комиссии не дрогнули перед Партией Яблоко и приняли правильные решения.

Глава МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский и депутат МО Лиговка-Ямская Сергей Тарасов лично посетили больного депутата Константина Хрщоновича, получившего множество переломов и находящегося на излечении в Мариинской больнице, где прежде всего справились о состоянии его здоровья. К нашей радости, несмотря на переломы, состояние больного стабильно и идет на поправку, что радует всех наших сторонников. Депутаты также обсудили предстоящее межмуниципальное сотрудничество в рамках Центрального района. Вадим Войтановский пожелал депутату Константину Хрщоновичу скорейшего выздоровления и плодотворной работы на благо своих избирателей.

По итогам встречи с депутатов Хрщоновичем, Вадим Николаевич Войтановский решил обратиться к Прокурору Санкт-Петербурга с просьбой как можно скорее найти возможных заказчиков данного преступления в покушении на жизни депутата МО Смольнинское Константина Хрщоновича, который просто чудом остался жив. Как Вы знаете, просто так в темное время суток, когда по сути отсутствует интенсивное движение автомобилей, вероятность наезда машины на депутата равно нулю. Есть все основания полагать, что существуют недоброжелатели депутата и депутат пострадал из-за своей активной депутатской деятельности. Мы будем добиваться, пока виновные не понесут заслуженное наказания в соответствии с российскими законами.

Источник: Пресс-служба Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская