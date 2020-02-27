Мужчины года: Кто они?
Компания "Медиалогия" специально к 23 февраля подготовила медиарейтинг российских мужчин за год
Период исследования: февраль 2019 - февраль 2020 года.
ТОП-50 российских мужчин:
|
Место в рейтинге
|
Персона
|
Количество сообщений
|
1
|
ПУТИН Владимир Владимирович
|
3 599 841
|
2
|
МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич
|
700 374
|
3
|
ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич
|
318 538
|
4
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
263 604
|
5
|
ЛАВРОВ Сергей Викторович
|
219 787
|
6
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
192 175
|
7
|
ВОЛОДИН Вячеслав Викторович
|
177 930
|
8
|
НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич
|
172 214
|
9
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
155 617
|
10
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
143 611
|
11
|
ШОЙГУ Сергей Кужугетович
|
135 602
|
12
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
123 107
|
13
|
Патриарх КИРИЛЛ
|
117 638
|
14
|
МИШУСТИН Михаил Владимирович
|
116 990
|
15
|
СИЛУАНОВ Антон Германович
|
115 690
|
16
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
114 627
|
17
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
114 064
|
18
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
106 221
|
19
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
101 364
|
20
|
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|
100 963
|
21
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
95 846
|
22
|
КОКОРИН Александр Александрович
|
92 094
|
23
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
91 166
|
24
|
ОРЕШКИН Максим Станиславович
|
90 666
|
25
|
ДЗЮБА Артем Сергеевич
|
89 695
|
26
|
НУРМАГОМЕДОВ Хабиб Абдулманапович
|
88 474
|
27
|
КИРКОРОВ Филипп Бедросович
|
86 596
|
28
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
81 156
|
29
|
НОВАК Александр Валентинович
|
80 230
|
30
|
МАМАЕВ Павел Константинович
|
77 679
|
31
|
ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич
|
77 434
|
32
|
ГОЛУНОВ Иван Валентинович
|
73 063
|
33
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
73 053
|
34
|
МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович
|
72 292
|
35
|
БАСТРЫКИН Александр Иванович
|
70 666
|
36
|
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович
|
69 179
|
37
|
МУТКО Виталий Леонтьевич
|
69 052
|
38
|
ОВЕЧКИН Александр Михайлович
|
68 790
|
39
|
КОЗАК Дмитрий Николаевич
|
66 136
|
40
|
МАНТУРОВ Денис Валентинович
|
66 032
|
41
|
КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович
|
63 394
|
42
|
РОГОЗИН Дмитрий Олегович
|
62 746
|
43
|
СЕМАК Сергей Богданович
|
62 152
|
44
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
61 910
|
45
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
61 697
|
46
|
ГРЕФ Герман Оскарович
|
61 103
|
47
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
59 897
|
48
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
59 394
|
49
|
ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич
|
59 147
|
50
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
58 928
Методика:
1. Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ.
2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 53 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
3. Период исследования: 18 февраля 2019 года – 18 февраля 2020 года.
Медиалогия – независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.
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Источник: Медиалогия