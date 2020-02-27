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Мужчины года: Кто они?

Компания "Медиалогия" специально к 23 февраля подготовила медиарейтинг российских мужчин за год

Период исследования: февраль 2019 - февраль 2020 года.

 

ТОП-50 российских мужчин:

Место в рейтинге

Персона

Количество сообщений

1

ПУТИН Владимир Владимирович

3 599 841

2

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич

700 374

3

ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич

318 538

4

СОБЯНИН Сергей Семенович

263 604

5

ЛАВРОВ Сергей Викторович

219 787

6

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

192 175

7

ВОЛОДИН Вячеслав Викторович

177 930

8

НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич

172 214

9

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

155 617

10

НИКИТИН Глеб Сергеевич

143 611

11

ШОЙГУ Сергей Кужугетович

135 602

12

ХАБИРОВ Радий Фаритович

123 107

13

Патриарх КИРИЛЛ

117 638

14

МИШУСТИН Михаил Владимирович

116 990

15

СИЛУАНОВ Антон Германович

115 690

16

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

114 627

17

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

114 064

18

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

106 221

19

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

101 364

20

АКСЁНОВ Сергей Валерьевич

100 963

21

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

95 846

22

КОКОРИН Александр Александрович

92 094

23

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

91 166

24

ОРЕШКИН Максим Станиславович

90 666

25

ДЗЮБА Артем Сергеевич

89 695

26

НУРМАГОМЕДОВ Хабиб Абдулманапович

88 474

27

КИРКОРОВ Филипп Бедросович

86 596

28

БОЧАРОВ Андрей Иванович

81 156

29

НОВАК Александр Валентинович

80 230

30

МАМАЕВ Павел Константинович

77 679

31

ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич

77 434

32

ГОЛУНОВ Иван Валентинович

73 063

33

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

73 053

34

МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович

72 292

35

БАСТРЫКИН Александр Иванович

70 666

36

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович

69 179

37

МУТКО Виталий Леонтьевич

69 052

38

ОВЕЧКИН Александр Михайлович

68 790

39

КОЗАК Дмитрий Николаевич

66 136

40

МАНТУРОВ Денис Валентинович

66 032

41

КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович

63 394

42

РОГОЗИН Дмитрий Олегович

62 746

43

СЕМАК Сергей Богданович

62 152

44

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

61 910

45

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

61 697

46

ГРЕФ Герман Оскарович

61 103

47

БОГОМАЗ Александр Васильевич

59 897

48

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

59 394

49

ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич

59 147

50

РАДАЕВ Валерий Васильевич

58 928

 

Методика:

1.       Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ.

2.       Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 53 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

3.       Период исследования: 18 февраля 2019 года – 18 февраля 2020 года.

Медиалогия – независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.

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Источник: Медиалогия

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Категория: Новости / В России

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