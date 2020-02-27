Мужчины года: Кто они?

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Компания "Медиалогия" специально к 23 февраля подготовила медиарейтинг российских мужчин за год

Период исследования: февраль 2019 - февраль 2020 года.

ТОП-50 российских мужчин:

Место в рейтинге Персона Количество сообщений 1 ПУТИН Владимир Владимирович 3 599 841 2 МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 700 374 3 ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич 318 538 4 СОБЯНИН Сергей Семенович 263 604 5 ЛАВРОВ Сергей Викторович 219 787 6 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич 192 175 7 ВОЛОДИН Вячеслав Викторович 177 930 8 НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич 172 214 9 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич 155 617 10 НИКИТИН Глеб Сергеевич 143 611 11 ШОЙГУ Сергей Кужугетович 135 602 12 ХАБИРОВ Радий Фаритович 123 107 13 Патриарх КИРИЛЛ 117 638 14 МИШУСТИН Михаил Владимирович 116 990 15 СИЛУАНОВ Антон Германович 115 690 16 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович 114 627 17 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович 114 064 18 РУДЕНЯ Игорь Михайлович 106 221 19 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич 101 364 20 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич 100 963 21 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович 95 846 22 КОКОРИН Александр Александрович 92 094 23 ДЮМИН Алексей Геннадьевич 91 166 24 ОРЕШКИН Максим Станиславович 90 666 25 ДЗЮБА Артем Сергеевич 89 695 26 НУРМАГОМЕДОВ Хабиб Абдулманапович 88 474 27 КИРКОРОВ Филипп Бедросович 86 596 28 БОЧАРОВ Андрей Иванович 81 156 29 НОВАК Александр Валентинович 80 230 30 МАМАЕВ Павел Константинович 77 679 31 ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич 77 434 32 ГОЛУНОВ Иван Валентинович 73 063 33 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович 73 053 34 МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович 72 292 35 БАСТРЫКИН Александр Иванович 70 666 36 ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович 69 179 37 МУТКО Виталий Леонтьевич 69 052 38 ОВЕЧКИН Александр Михайлович 68 790 39 КОЗАК Дмитрий Николаевич 66 136 40 МАНТУРОВ Денис Валентинович 66 032 41 КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович 63 394 42 РОГОЗИН Дмитрий Олегович 62 746 43 СЕМАК Сергей Богданович 62 152 44 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич 61 910 45 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич 61 697 46 ГРЕФ Герман Оскарович 61 103 47 БОГОМАЗ Александр Васильевич 59 897 48 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович 59 394 49 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич 59 147 50 РАДАЕВ Валерий Васильевич 58 928

Методика:

1. Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ.

2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 53 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

3. Период исследования: 18 февраля 2019 года – 18 февраля 2020 года.

Медиалогия – независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.

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Источник: Медиалогия