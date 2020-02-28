Коронавирус спровоцировал мощнейший обвал российского рынка акций

/В России/

Большинство мировых фондовых и сырьевых рынков крайне негативно реагирует на "расползание" коронавирусной инфекции COVID-2019 по планете. Снижение ключевых фондовых индексов демонстрируют американские, европейские, азиатские биржи, Россия также не стала исключением.

Так, по итогам торгов 27 февраля, российский рынок акций обрушился 3,4-5%, побив антирекорд апреля 2018 года. Как свидетельствуют данные торгов индекс Московской биржи опустился до уровня в 2 915,84 пункта, индекс РТС до 1386,2 пункта (падение на 5,13%).

Аналитики отмечают, что падение демонстрируют большинство мировых сырьевых площадок и фондовых рынков в связи с опасениями инвесторов, что коронавирус COVID-2019 в ближайшее время достигнет масштабов пандемии.

"Сейчас торгами управляют страх и эмоции... В связи с этим в четверг на рынках наблюдались распродажа рисковых активов на внешних площадках, падение цен на нефть до уровня декабря 2018 года, ослабление рубля выше 66 за доллар и негативная динамика российского фондового рынка", — цитирует ведущих аналитиков агентство экономической информации Прайм.

Источник: Subscribe.Ru