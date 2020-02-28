В Крыму пенсионерам оценили подключение к водоснабжению в 100 тысяч рублей

/В России/

В Крыму часть села Челядиново продолжает жить без централизованного водоснабжения. Челядиново расположено под Керчью в засушливых степях Ленинского района, его население составляет 800 человек и насчитывает 357 дворов.

Существовавшая ранее водопроводная система давно находится в плачевном состоянии и требует капитального ремонта. Однако сельская администрация не ремонтирует водовод, из-за чего люди вынуждены пользоваться услугами организации, подвозящей воду в бочках на коммерческой основе.

Оставшиеся без водоснабжения селяне, а это преимущественно пенсионеры, просят региональные власти выполнить ремонт сетей и обеспечить водоснабжение посёлка силами ГУП «Вода Крыма». В ответ чиновники говорят, что сделать это будет практически невозможно. К тому же пенсионеров предупредили о грядущих сложностях и неизбежных затратах: все издержки на проектирование и подключение к водоводу придётся оплачивать за свой счёт. Также была названа предположительная сумма затрат — порядка 100 тыс. рублей с одного двора.

Жители села настаивают на реализации социальных программ. Они обращаются в районную администрацию и прокуратуру, требуя от чиновников исполнения устава Челядиновского сельского поселения и Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», который обязывает органы местного самоуправления организовать обеспечение населённых пунктов питьевой водой. Особенно крымчан интересуют причины, по которым в 2015 году на капремонт старого водовода не выделили запланированные ранее 16 млн. рублей.

Прокуратура сообщает: в 2013 году истёк срок службы уличных водопроводных сетей, которые раньше находились на балансе МУП «Ленводоканал». Оставшись без воды, селяне создали обслуживающий кооператив «Мечта Челядиновцев», и за счёт собственных средств обеспечили большую часть села водой.

Прокуратурой установлено, что кооператив использует земельные участки под размещение водовода без правоустанавливающих документов, а надлежащий муниципальный земельный контроль со стороны администрации не выполняется. За несколько лет кооператив выполнил обустройство насосной станции и монтаж разводящих уличных водопроводных сетей. Трубы проложили поверх старого водовода, который после ликвидации «Ленводоканала» не передавался на баланс ни водоснабжающей организации, ни Челядиновской поселковой администрации.

Получается, что сейчас «Вода Крыма» не имеет в Челядиново своих сетей, поэтому и не может обслуживать этот посёлок. Тем не менее местные жители задаются вопросом: что же мешало передать на баланс ГУП «Вода Крыма» старый водовод, выполнить его ремонт и обеспечить стариков централизованным водоснабжением? В возникшей правовой коллизии разбирался замглавы Ленинской районной администрации Игорь Заикин. Недавно он признал, что не вошедшие в кооператив жители села лишены возможности получения воды от государства.

Вместе с тем он отметил, что было бы проще вступить в кооператив, не расчитывая на заботу о гражданах со стороны государства. По его словам, решить сложившуюся ситуацию можно двумя способами: необходимо либо убрать трубопровод кооператива и построить новый, либо передать его в ведение Крымводоканала, и от него подключать к воде не вошедших в кооператив Челядиновцев. Однако такое решение не устраивает членов кооператива. Они не хотят отдавать в собственность ГУП «Вода Крыма» то, что сами построили за личные средства, самостоятельно обслуживают и имеют гарантированные поставки воды.

«Если бы в 2014 году жители посёлка не создали кооператив — в Челядиново бы до сих пор не было воды», — отметил Заикин . — Можно ждать от государства, чтобы выделили средства, сделали проект и провели водоводы. Всё это правильно. Но это всё требует времени, а вы пять лет пользуетесь водой, хотя, могли бы ждать очень долго.

«То, что часть жителей не желает вступать в кооператив и ждёт воду от государства — это вполне нормально. Но вода Крыма к вам не зайдёт, пока в посёлке имеются сети другой организации», — резюмировал он.

Михаил Днепровский, издание «Антифашист»

Источник: https://nordstrim.livejournal.com/30809.html