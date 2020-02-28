РАН – против Starlink. Как тебе такое, Илон Маск?

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РАН намерена пожаловаться в ООН на спутниковую систему Starlink Илона Маска. О причинах такого решения рассказал радио Sputnik научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь, участвующий в подготовке обращения.

Спутниковая система Илона Маска Starlink будет мешать работе астрономов, в связи с этим Российская академия наук намерена направить в ООН письмо с жалобой, рассказал радио Sputnik руководитель группы Отдела нестационарных звезд и звездной спектроскопии Института астрономии РАН, доктор физико-математических наук, профессор Николай Самусь.

По его словам, Европейское астрономическое общество обратилось к национальным обществам с просьбой прояснить мнения ученых по этому вопросу. "Вице-президент РАН Юрий Балега выразил готовность подумать о письме в межгосударственные органы, возможно, в ООН – сейчас это письмо готовится", – сообщил Николай Самусь.

Он отметил, что развертываемая система из тысяч спутников создаст проблемы для астрономической науки. "Эти спутники достаточно яркие, они будут в полях наземных астрономических наблюдений создавать значительные помехи. Спутников этих много, и ситуация выглядит достаточно неблагоприятной. Если у вас по небу что-то изредка летит и красиво вспыхивает – ладно. Если речь идет о том, что будет затронута четверть полей наземного наблюдения – это неприятно. Мы не в состоянии всю наблюдательную астрономию переводить в космос", – сказал Николай Самусь. Он добавил, что механизма, который регламентировал бы, кто и сколько спутников может запускать, не существует.

"У того же Илона Маска объявлена достаточно благородная цель – развитие высокоскоростного интернета пятого поколения в развивающихся странах, в Африке. Но как это будет делаться, он ни с кем не согласовывал", – подчеркнул ученый. Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта SpaceX началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров.

Источник: МИА «Россия сегодня»