Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование для строительства ЖК в Краснодаре

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Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование строительной компании «Гармония» для возведения одноименного жилого комплекса в Краснодаре. Кредитная линия открыта в размере 326 млн рублей.

ЖК «Гармония» включает два шестиэтажных дома, рассчитанных на 230 квартир.

Застройщик благоустроит территорию, возведет детские спортивные площадки, паркинг и общественные пространства. Кроме того, проектом предусмотрены объекты коммерческой инфраструктуры, включая развивающий, медицинский и оздоровительный центры. Общая площадь комплекса составит 15 тыс. кв. м, в том числе жилая — 9 тыс. кв. м. Компания приступила к строительству в 2019 году, ввод объекта в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2021 года.

Источник: пресс-релиз Банка ДОМ.РФ