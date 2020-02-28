По словам Собянина, городские власти помогали в развитии инфраструктуры, в первую очередь — транспортной. Так, в шаговой доступности открыта станция метро "Технопарк", недалеко находится станция МЦК "ЗИЛ", для автомобилистов открыт мост через Кожуховский затон со стороны Южнопортового района. Мэр сообщил, что также планируется построить речной вокзал на набережной, после чего будет открыто речное сообщение между центром Москвы и "Островом мечты".

Мэр также отметил, что рядом с "Островом мечты" появится городской променад, на набережной откроется гостиница и будет выстроен креативный кластер. Говоря о самом тематическом парке, Собянин отметил, что здесь "написаны новые истории по старым сказкам".

Власти рассчитывают, что тематический парк могут посетить до 7,5 млн человек в год. На данный момент на территории парка готовы 35 развлечений, включая 27 аттракционов, пять шоу-программ. Мэр отметил, что благоустройство района велось с соблюдением всех экологических требований, в частности с бывшей территории завода были вывезены отходы общим объемом равным стадиону "Лужники".

Тематический парк откроется 29 февраля. Стоимость билета составит от 1900 до 2900 в зависимости от дня недели и категории билета. Такой билет дает возможность воспользоваться всеми развлечениями парка неограниченное количество раз в течение всего дня.