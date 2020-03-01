В Москве стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение»

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1 марта в московском Экспоцентре на Красной Пресне состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – по специализации «Здравоохранение». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В церемонии открытия полуфинала приняли участие: Министр здравоохранения РФ, наставник специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Михаил Мурашко; руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров; Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России 2020», наставник специализации «Здравоохранение», Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.

Министр здравоохранения РФ, наставник специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Михаил Мурашко выступил перед участниками с приветственным словом, в котором подчеркнул необходимость использования новейших технологий для решения стоящих перед отраслью здравоохранения задач. Он также отметил потребность в лидерах, способных отвечать на новые вызовы.

«С одной стороны, медицина является традиционной наукой о человеке. Но сейчас в нашем распоряжении технологии, о которых мы раньше не имели никакого представления. Мы выходим на новые рубежи по снижению уровня смертности, снижению инвалидности, и в этом помогают уникальные технологии — и генетические исследования, и новые методы визуализации, и новые методы расчета риска, и многие другие. Но с другой стороны, мы имеем обратную связь от пациентов, которые по-прежнему не удовлетворены качеством инфраструктуры здравоохранения. Может быть, мы должны поменять свой взгляд на то, как общаться с пациентом? На то, какие технологии и методы работы мы должны применять? Конечно же, это можно сделать только обсуждая существующие проблемы с медицинским сообществом и пациентом. Нам нужно совершить переход от модели «лабораторной» к модели работы с реальными проблемами и ожиданиями пациентов.

Нам нужно использовать большие данные. Именно те, которые позволят нам прогнозировать технологии лекарственного обеспечения, обеспечения медицинскими изделиями, оценивать эффективность препаратов. Это совершенно новые подходы, без которых прогнозирование становится невозможным. И именно здесь нужны организационные и лидерские навыки, способность прогнозировать результат и достигать его. На конкурсе собралась квинтэссенция лучших специалистов в области здравоохранения, которые помогут увеличить продолжительность жизни, улучшить здоровье граждан, а также получить пациентам должное внимание со стороны медицинских работников. Эти люди в ближайшие годы должны стать теми лидерами, которые будут менять отрасль. Площадка конкурса позволяет обсуждать и формировать конкретные предложения», – добавил Михаил Мурашко.

«Отрасль испытывает определенный недостаток управленцев. В системе здравоохранения есть много позиций, где нужны молодые специалисты, цель которых сделать медицину в стране лучше. Современная ситуация требует от нас по-новому выстроить структуру управления здравоохранением. Нам необходимо содействовать развитию здравоохранения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Для этого нужны конкретные предложения, которые помогут выстроить структуру управления. По итогам конкурса будет сформирован общий кадровый резерв для медицинских учреждений», – добавил Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России 2020», наставник специализации «Здравоохранение», Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытия рассказал, что в этом году по специализации «Здравоохранение» на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 9 745 заявок из всех регионов России. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 29 февраля, в полуфинал конкурса вышли 237 участников из 54 регионов России: 101 человек представляет ЦФО, 39 – ПФО, 32 – СЗФО,

21 – ЮФО, по 16 полуфиналистов – УФО и СФО, 7 – ДФО, а также 5 – СКФО.

«В этом году в «Лидерах России» в дополнение к основному конкурсу мы запустили три отраслевые специализации («Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии»), чтобы дать возможность профильным управленцам показать себя и внести свой вклад в развитие этих отраслей. Сегодня здесь собрались самые разные специалисты в области здравоохранения из всех федеральных округов нашей страны. Среди полуфиналистов и представители министерств и ведомств, и главные врачи, и руководители научных центров, и методисты, и начальники отделов, и фармацевты, и даже студенты профильных вузов. Активное участие в специализации принимают и учёные. В этом зале 73 кандидата и 7 докторов наук – это почти треть всех участников. Радует, что в полуфинале этого трека самый большой процент женщин – более 30%. Впереди пять очень интересных дней. Желаю вам всем успешного прохождения полуфинала и финала специализации. 30 победителей трека «Здравоохранение» мы объявим 5 марта, а 10 лучших участников попадут в суперфинал основного конкурса «Лидеры России», который пройдет в конце марта в Сочи. Удачи и пусть победят сильнейшие!», – обратился Алексей Комиссаров к полуфиналистам специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020».

Среди полуфиналистов большинство в возрасте от 26-34 лет (87 конкурсантов), а также опытные участники в возрасте от 41 до 50 лет (73 полуфиналиста). Самой молодой участнице полуфинала всего 19 лет. Это Милана Гаджимурадова из Махачкалы. Есть и иностранный участник – Сергей Грошев из Киргизии. Он является кандидатом наук и работает в сфере фармацевтики.

Полуфинал специализации проходит 1-2 марта. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. 3 марта конкурсанты примут участие в мастер-классах, которые проведут Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.

Кроме того, 3 марта состоится большая стратегическая сессия по развитию национального проекта «Здравоохранение». 4 марта 100 победителей-полуфиналистов смогут побороться за победу в финале специализации. 5 марта будут объявлены 30 победителей специализации, 10 лучших их них поедут на суперфинал, который состоится 27-31 марта в Сочи.

Все победители специализации получат возможность поработать с уникальными наставниками, среди которых: Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко и другие ведущие специалисты системы здравоохранения России.

Центральный федеральный округ в полуфинале специализации «Здравоохранение» представляет 101 участник из 12 регионов: 71 полуфиналист – из Москвы, 9 участников из Курской области, 6 – из Московской области, 4 – из Рязанской, 3 – из Тульской, 2 – из Воронежской, а также по одному конкурсанту из Брянской, Владимирской, Ивановской, Липецкой, Тверской и Ярославской областей.

Приволжский федеральный округ представляют 39 полуфиналистов из 11 регионов: 9 конкурсантов из Республики Башкортостан, по 6 участников из Нижегородской области и Республики Татарстан, по 4 – из Самарской и Саратовской областей, 3 – из Пермского края, по 2 – из Республики Удмуртия и Оренбургской области, а также по одному конкурсанту из Кировской области, Республики Чувашия и Республики Марий Эл.

Северо-Западный федеральный округ представляют 32 полуфиналиста из 8 регионов:

23 участника из Санкт-Петербурга, по 2 конкурсанта из Республики Карелия и Архангельской области, а также по одному участнику из Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Республики Коми.

Южный федеральный округ представляет 21 полуфиналист из 5 регионов: 11 человек из Ростовской области, по 3 участника из Краснодарского края, Волгоградской области и Республики Крым, а также один конкурсант из Севастополя.

Уральский федеральный округ представляют 16 полуфиналистов из 5 регионов: 6 участников из Тюменской области, 4 – из Челябинской области, 3 – из Свердловской области, 2 – из Ямало-Ненецкого АО, а также один конкурсант из Ханты-Мансийского АО.

Сибирский федеральный округ представляют 16 полуфиналистов из 6 регионов:

6 участников из Красноярского края, по 3 – из Иркутской и Новосибирской областей, 2 – из Омской области и по одному конкурсанту из Алтайского края и Томской области.

Дальневосточный федеральный округ представляют 7 полуфиналистов из 5 регионов: по 2 конкурсанта из Амурской области и Республики Саха (Якутия), а также по одному участнику из Хабаровского края, Магаданской и Сахалинской областей.

Северо-Кавказский федеральный округ представляют 5 конкурсантов из двух регионов:

3 участника из Ставропольского края и 2 – из Республики Дагестан.

Источник: Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»