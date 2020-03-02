Путин рассказал о расходах на армию и гонке вооружений

/В России/

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о расходах на армию и гонке вооружений:

«Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать… Чтобы в голову никому не пришло. На сегодняшний день мы по расходам на седьмом месте находимся. Нас обогнали США, мне вот Дональд сказал, у них сумасшедший бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов [долларов].

Наши [военные] расходы из года в год сокращаются, а расходы других стран растут.

Мы впервые с вами создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда. Это прежде всего я имею в виду, конечно, гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальной дальности.

...Оно [гиперзвуковое оружие] выстрелит, если будет висеть только на одной сцене. А если будет такое же ружьё висеть на соседней сцене, то вряд ли тот, у кого оно висит рядышком, позволит себе его применять. Это и есть ситуация, которая называется стратегической стабильностью и балансом сил»

Источник: Телеграмм канал "RT на русском"