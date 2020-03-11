Внимание! Объявлена повышенная готовность!

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ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ Краснодарского края «Комитет по лесу», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска», в связи с наступлением сухой и ветряной погоды, высоким классом пожарной опасности напоминает жителям и гостям города о соблюдении правил пожарной безопасности особенно в лесах и территориях, прилегающих к Государственному лесному фонду (землях сельскохозяйственного назначения и иных категорий) муниципального образования город Новороссийск.

Необходимо выполнять следующие правила:

- Разжигать костер только на специально отведенных и оборудованных площадках.

- Перед уходом с площадки костер должен быть полностью потушен. Покидать площадку, только убедившись, что ни одно полено или ветка больше не тлеет.

- В случае возгорания тушите с помощью воды или забрасывая землей, можно сбивать огонь ветками лиственных деревьев.

Категорически запрещено:

- Поджигать сухую траву!

- Разводить костры в пожароопасный период.

- Разводить костры и сжигать мусор в лесах, на территориях поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах.

- Разводить огонь вблизи деревянных строений.

- Позволять детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых.

- Бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки.

- Оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом, стеклянные бутылки или осколки стекла.

- Въезжать в лес на машинах без искрогасителя и с неисправной системой топливопитания.

В целях усиления мер пожарной безопасности и профилактики лесных пожаров на территории муниципального образования город Новороссийск будут работать мобильные мониторинговые группы в составе сотрудников администраций внутригородских районов и сельских округов города Новороссийска, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска», отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Новороссийска, Новороссийского лесничества - филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» и краевого лесопожарного центра. В соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение правил пожарной безопасности граждане привлекаются к административной или уголовной ответственности.

В случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации, немедленно звоните 101 (01) или 64-51-51 (ЕДДС города Новороссийска).

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"