"Ключевой фактор". Экономист оценил прогноз финансового кризиса в РФ

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России. Как отметил в эфире радио Sputnik экономист Игорь Ковалев, озвученные угрозы влияют не только на российскую экономику.

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), показал повышенную вероятность начала финансового кризиса в России. Об этом сообщается на официальном сайте агентства. Отмечается, что индекс ACRA FSI достиг отметки в 3,1 пункта.

Показатель перешагнул пороговое значение в 2,5 пункта, но, как поясняют в агентстве, это не означает переход системы в состояние кризиса, а лишь указывает на повышенную вероятность реализации такого сценария.

Среди негативных факторов, которые повлияли на сложившуюся ситуацию, называют вспышку коронавируса. "В связи с распространением болезни за пределами Китая снижается экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается и спрос на нефть", – говорится в комментарии.

АКРА указывает, что из-за падения нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+ рубль ослаб, а котировки на российском фондовом рынке снизились.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30 процентов после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении или изменении параметров сделки о сокращении добычи. Во вторник цены начали корректироваться, рост составил до десяти процентов.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik отметил, что озвученные АКРА угрозы влияют не только на российскую экономику.

"Угроза скатывания в рецессию грозит не только России, но и другим странам. Все-таки и коронавирус, и обвал нефтяных котировок – это глобальные события. Здесь, на мой взгляд, гораздо больше опасность для Китая, где самая большая вспышка коронавируса и самое большое потребление энергоресурсов. Безусловно, в современном глобальном мире, где все страны взаимосвязаны, это неизбежно по цепочке распространится на другие страны", - сказал Игорь Ковалев.

По его мнению, дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от того, как справится с проблемами Китай.

"На мой взгляд, ключевым фактором должно стать то, насколько мировая экономика, экономика крупнейших промышленных стран, прежде всего, Китая, выйдет из кризиса, связанного с коронавирусом. Если там производство восстановится, неизбежно поползут вверх и цены на нефть. Если же кризис будет развиваться, то не будет и стимулов для того, чтобы нефть росла – потребности будут снижаться, и она будет дешеветь", - отметил экономист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/