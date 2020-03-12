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Российскому авторынку предсказали скачок на фоне падения рубля

Ослабление национальной валют России приведет к тому, что россияне срочно пойдут покупать машины, чтобы "рубли не пропали". Скачок продаж ожидается среди новых и подержанных автомобилей, прогнозирует автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

"Рынок подержанных автомобилей сейчас скакнет. Как только у нас инфляция начинает оживляться, к рынку подержанных машин приковывается внимание. Дело в том, что нет денег на новые автомобили, а их и не будет, поскольку цены пойдут вверх. Может быть, будет еще и повышение спроса и на массовый сегмент новых машин, пока цены держатся на прежнем уровне. Будут покупать машины, чтобы рубли не пропали, поскольку можно ожидать роста цен на автомобили на 10 или даже 20%",- считает автомобильный эксперт.      

Падение курса рубля происходит из-за эпидемии коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+, которая привела к обвалу цены на нефть до отметки менее 35 долларов за баррель.

 

 

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В России

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