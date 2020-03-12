Россияне задумались о внутреннем туризме

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В Санкт-Петербурге наблюдается увеличение количества российских туристов, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент, исполнительный директор Ассоциации туристско-экскурсионных предприятий и организаций Санкт-Петербурга Валерий Жилкин. По его словам, на примере музея "Царское село" можно сделать вывод, что россияне восполнили отсутствие иностранных туристов.

"Российские путешественники, которые планировали куда-то ехать, боятся покупать билеты из-за опасений, что потом страна окажется закрытой. Не хотят терять деньги. В 2019 году по разным данным Петербург принял от 700 тысяч до 1,3 млн. китайских туристов. В основном они летят на белые ночи, на праздники. В музее "Царское село" рассказали, что китайцев было много в прошлом году и в начале февраля. Но в этом году большое количество российских туристов. На 23 февраля и 8 марта было столько же людей, сколько обычно в летние месяцы – по 3,5 тысячи посетителей в день. В будние дни пустовато. В 2019 году в феврале было 60 тысяч туристов, в этом году – на 3 тысячи меньше, то есть падение около 5%", – рассказал Валерий Жилкин.

Транзакции через китайские платежные системы в феврале упали от 40 до 80%, добавил эксперт.

"В марте будет еще меньше, это уже серьезное падение финансового траффика. Ситуация пессимистическая в том, что идет аннуляция въездных туров уже по апрель, начинается аннуляция майская. За это время внутренний туризм в Китае вырос на 230%", – рассказал Валерий Жилкин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/