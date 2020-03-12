Адвокат оценила запрет высаживать детей-безбилетников

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Закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта был необходим уже давно, прокомментировала председатель МКА "Коллегия адвокатов Виктории Данильченко", специалист по семейному праву Виктория Данильченко. Ранее правительство одобрило соответствующий проект закона. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха.

"Мы регулярно слышим о случаях, когда детей, неоплативших проезд, зимой в вечернее время высаживали из общественного транспорта. Кроме как варварством, такие истории назвать нельзя. А ведь для нас, взрослых, безопасность детей должна быть в приоритете. Не думаю, что предоставив ребенку, который по каким-то причинам не оплатил проезд, возможность добраться до нужной ему остановки, водитель, кондуктор или транспортная компания лишились бы значительной части выручки. Не той ценой можно мерить здоровье и жизнь ребенка", – считает Виктория Данильченко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/