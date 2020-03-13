Качество семян – залог высокого урожая!

/В России/

Как гласит народная мудрость: «Что посеешь, то и пожнёшь». Для сельского хозяйства эта пословица имеет буквальное значение, поскольку качественные семена – это фундамент, на котором строится система выращивания и получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

Для максимальной реализации потенциала продуктивности сорта и гибриды должны быть адаптированы для возделывания в конкретном регионе. Все эти требования закреплены федеральным законом от 17.12.1997 г. 149-ФЗ «О семеноводстве», в соответствии с которым семена сельскохозяйственных культур должны соответствовать по посевным и сортовым качествам российским стандартам, а сорта должны быть включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ. Основным требованием, предъявляемым к семенам, является отсутствие в них карантинных объектов (болезней растений, вредителей и семян сорняков). Также законом запрещен ввоз и использование на территории нашей страны генно-модифицированных семян.

Из этого следует, что каждая партия семян, предназначенных для посева, должна сопровождаться документами, подтверждающими их сортовые и посевные качества.

Согласно действующему законодательству, соответствие посевных и сортовых качеств семян может подтверждаться следующими документами:

- сертификатом соответствия добровольных систем сертификации семян;

- протоколом, выдаваемым по результатам анализа проб семян на посевные качества;

- сертификатом соответствия сортовой принадлежности;

- актом апробации, регистрации сортовых посевов и другими документами, подтверждающими соответствие сортовых качеств семян нормативным документам в области семеноводства.

Получить указанные документы можно в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

Учреждение имеет национальную и международную аккредитацию на проведение исследований в области семеноводства, а также уполномочено на проведение работ по сертификации семян в Системе добровольной сертификации семян сельскохозяйственных растений «СемСтандарт», созданной ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по поручению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В отделах ФГБУ «Краснодарская МВЛ», расположенных в районах края, проводится анализ показателей качества семян сельскохозяйственных культур и сортовой анализ методом апробации.

По заявке клиента результат испытания оформляется в виде протокола или Сертификата соответствия.

Сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели также могут обратиться в ФГБУ «Краснодарская МВЛ» за оказанием услуг по установлению сортовой принадлежности семян методом грунтового и лабораторного анализа, выполнению консультационных анализов и других видов работ в области семеноводства.

Из 31780 проб семян, отобранных от 19307 партии в 2019 году, специалистами ФГБУ «Краснодарская МВЛ» было выявлено 754 пробы (651 партия) не соответствующих требованиям стандартов по посевным и сортовым качествам. С целью защиты от возможных фактов фальсификации со стороны недобросовестных производителей и продавцов, в ФГБУ «Краснодарская МВЛ» можно дополнительно проверить посевные качества приобретенных семян.

Сертификаты на семена и посадочный материал, выданные ФГБУ «Краснодарская МВЛ», принимаются от сельхозтоваропроизводителей для получения субсидий.

ФГБУ «Краснодарская МВЛ» оформляет сертификаты ISTA, что имеет огромное значение для развития семенного бизнеса, как в Краснодарском крае, так и на территории всей страны, существенно расширяет возможности для международной торговли.

Специалистами Учреждения проводится анализ семян и посадочного материала растений на наличие генно-модифицированных источников.

Для установления фитосанитарного состояния семян госинспекторы Россельхознадзора, с привлечением специалистов ФГБУ «Краснодарская МВЛ», проводят отбор проб от партий для проведения лабораторных исследований. Пробы проходят тщательный анализ с целью выявления карантинных и других вредных организмов, в том числе с применением молекулярных экспресс-методов.

Исследования проводятся высококвалифицированными специалистами на современном оборудовании в соответствии с национальными и международными стандартами, что открывает широкие возможности для обеспечения российских и зарубежных потребителей качественной сельскохозяйственной продукцией.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»